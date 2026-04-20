L'export italiano del settore mobile si basa principalmente su mercati maturi come Francia e Stati Uniti, che insieme rappresentano circa il 30% delle esportazioni complessive. Tuttavia, negli ultimi dodici mesi si sono osservati segnali di rallentamento in questi mercati principali. Secondo un rapporto di Sace, l’attenzione resta sulla necessità di investimenti, con particolare attenzione a export, diversificazione e innovazione per sostenere il comparto.

L’ EXPORT italiano del mobile continua a poggiare sui mercati maturi, con Francia e Stati Uniti che si confermano primo e secondo mercato di destinazione e assorbono insieme circa il 30% delle esportazioni complessive, pur mostrando segnali di rallentamento nell’ultimo anno. A sostenere la performance del comparto sono invece altri partner strategici come Germania, Regno Unito, Spagna ed Emirati Arabi Uniti, mentre emergono con forza nuovi mercati ad alto potenziale come Turchia, Marocco e Brasile, che stanno registrando dinamiche di crescita particolarmente favorevoli. La diversificazione geografica si conferma quindi una leva fondamentale per la competitività internazionale delle imprese italiane del settore.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sace: "Fondamentale investire. Focus su export, diversificazione e innovazione per il comparto"

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