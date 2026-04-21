Sacchi di rifiuti all' esterno dei cassonetti a Bari Vecchia scattano le multe per 8 ristoratori

A Bari Vecchia, otto ristoratori sono stati multati per aver lasciato sacchi di rifiuti all’esterno dei cassonetti. Le verifiche degli ispettori hanno consentito di individuare i responsabili del conferimento attraverso l’esame degli scontrini fiscali trovati nelle buste di rifiuti. Le multe sono state emesse sulla base di queste evidenze, senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti.

L’attività ispettiva avrebbe permesso di individuare i presunti responsabili del conferimento, anche attraverso gli scontrini fiscali presenti all’interno delle buste, riconducibili alle attività dei locali. Gli agenti della polizia locale e del nucleo anti-degrado sono intervenuti ieri.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Auto private su stalli dei tassisti: scattano le multe in centro a BariDiverse auto parcheggiate sugli stalli dedicati ai taxi in centro a Bari sono state sanzionate dalla Polizia Locale nel pomeriggio e nella serata di... Auto sugli stalli dei taxi, raffica di controlli della Polizia Locale a Bari: scattano le multeProseguono i controlli della Polizia Locale a Bari per contrastare il fenomeno dei parcheggi di auto sugli stalli dei taxi. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Raccolta differenziata rifiuti: dal 4 maggio stop ai sacchi neri; Stop ai sacchi neri per i rifiuti: la raccolta diventa trasparente; Sacchi neri addio, dal 4 maggio solo involucri trasparenti per i rifiuti; PuliAmo Viadana, volontari al lavoro: raccolti 50 sacchi di rifiuti. Oltre 20 sacchi di rifiuti raccolti a Pegli: Grazie alla meglio gioventùI volontari del Comitato Pegli Bene Comune in campo per l'ambiente, tra loro anche diversi giovani: Non è vero che si disinteressano ... genovatoday.it Oltre 200 sacchi di rifiuti e degrado rimosso: il successo della Giornata Ecologica sull’AltopianoUn bilancio che parla di amore per il territorio, ma che purtroppo evidenzia anche quanto lavoro ci sia ancora da fare contro l’inciviltà. Si è conclusa con numeri impressionanti la Giornata Ecologica ... orvietosi.it Muniti di sacchi, i rapinatori hanno portato via numerosi oggetti preziosi e gioielli https://nap.li/nqGF facebook