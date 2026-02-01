Auto private su stalli dei tassisti | scattano le multe in centro a Bari

La Polizia Locale di Bari ha multato diverse auto private parcheggiate sugli stalli riservati ai taxi nel centro della città. Gli agenti hanno effettuato i controlli nel pomeriggio e in serata, e sono state elevate sanzioni a chi si era fermato nei posti riservati ai tassisti. La situazione ha creato qualche disagio tra i conducenti, ma le multe sono state chiare e immediate.

Diverse auto parcheggiate sugli stalli dedicati ai taxi in centro a Bari sono state sanzionate dalla Polizia Locale nel pomeriggio e nella serata di sabato. Gli agenti sono intervenuti, in particolare, su via Cognetti, a poca distanza dal teatro Petruzzelli, sorprendendo alcune vetture non autorizzate ferme sui parcheggi che sono a disposizione dei tassisti. Almeno tre i verbali elevati. Un fenomeno, denunciato più volte dai conducenti, esasperati per una situazione ormai insostenibile. I tassisti segnalano da tempo la presenza di auto private in diversi stalli collocati in vari quartieri della città.

