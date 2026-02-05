furto ai danni del dipendente di un supermercato a latina denunciato un 39enne

Un uomo di 39 anni di Latina è stato denunciato per aver rubato e usato carte di credito rubate a un dipendente di un supermercato. La polizia ha scoperto che l’uomo aveva tentato di usare le carte per acquistare merce, dopo averle sottratte durante il turno di lavoro. Ora rischia una denuncia anche per ricettazione e uso illecito di strumenti di pagamento.

Un uomo denunciato per ricettazione e indebito utilizzo di strumenti di pagamento: questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato a Latina. L'episodio è stato originato da un furto avvenuto ai danni di un dipendente di un supermercato, che si è visto sottrarre il portafogli e ha subito l'utilizzo illecito delle proprie carte bancarie presso un esercizio commerciale della città. Furto a un dipendente a Latina L'individuazione del sospettato Le operazioni di pagamento e il ritrovamento del portafogli Denuncia e stato delle indagini Furto a un dipendente a Latina Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio quando un uomo, impiegato in un supermercato di Latina, ha denunciato il furto del proprio portafogli.

Un uomo di 33 anni è stato arrestato a Calcinaia dopo aver tentato un furto in un supermercato.

