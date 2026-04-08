Rubano i carrelli pieni di spesa ai clienti | il folle furto nel supermercato affollato

Due persone sono entrate in un supermercato affollato vicino a Roma e hanno rubato due carrelli pieni di spesa appartenenti ai clienti. L’episodio si è verificato in un pomeriggio di grande affluenza, mentre i ladri agivano tra i passanti senza essere immediatamente notati. Le forze dell’ordine sono state avvisate e stanno indagando sulla vicenda. Al momento, non risultano arresti né dettagli sulla modalità del furto.

Hanno rubato due carrelli pieni di spesa ai clienti di un supermercato affollato. Due ladri, all'opera in un noto esercizio commerciale di Ciampino, alle porte di Roma.Ladri di carrelli della spesa In particolare i due ventenni di origine peruviana hanno messo a segno il furto in un supermarket. 🔗 Leggi su Romatoday.it Teheran nel caos: carrelli pieni e file ai benzinai, la città assediata dalla pauraLa scena è quella di una capitale che si muove in fretta, quasi senza parlarsi, con lo sguardo basso e le mani occupate a spingere carrelli stracolmi. Fa la spesa al supermercato, le rubano il cellulare: marito e moglie smascherati dalle telecamereSi sarebbero avvicinati di soppiatto a un'anziana donna, intenta a fare la spesa, per sfilarle dalla borsa un cellulare. Temi più discussi: Ciampino, rubano due carrelli pieni di spesa: inseguiti dalla Polizia Locale, fermati dopo inseguimento; Lucca: rubano borsa al supermercato, arrestati -; Rione Monti, maxi furto in un appartamento a via Leonina: il bottino da 700 mila euro (tra oggetti in oro e un Rolex); Ciampino, rubano due carrelli con la spesa: fermati due pregiudicati peruviani. Ciampino, rubano due carrelli pieni di spesa e scappano: fermati due ventenni pregiudicatiCiampino, nel pomeriggio di ieri sabato 4 aprile, vigilia di Pasqua, due ventenni di origine peruviana hanno rubato due carrelli pieni di spesa da un frequentatissimo supermercato di via Mura ... ilmessaggero.it Ciampino, rubano due carrelli pieni di spesa: inseguiti dalla Polizia Locale, fermati dopo inseguimentoPomeriggio movimentato quello di ieri, sabato 4 aprile, a Ciampino, dove due giovani sono stati fermati dalla Polizia Locale dopo aver tentato di rubare ... castellinotizie.it Rubano scooter e furgoni: due marsicani a processo a Rimini https://www.terremarsicane.it/rubano-scooter-e-furgoni-due-marsicani-a-processo-a-rimini/ #Attualità #Avezzano #Cronaca #Ultimora #RedazioneNews - facebook.com facebook Vacanze romane da incubo: rompono finestrini e rubano valigie dei turisti appena atterrati ift.tt/LwNQGyC x.com