Sacchetti in strada altre multe in arrivo

Nelle ultime settimane sono stati intensificati i controlli nei quartieri della città, con l’obiettivo di contrastare l’abbandono di rifiuti vicino ai cassonetti. Sono state già elevate diverse multe a chi è stato sorpreso a lasciare sacchetti in strada, e nelle prossime settimane sono previste altre sanzioni. Le autorità continuano a monitorare l’area per prevenire comportamenti illeciti e garantire maggiore ordine pubblico.

Ancora multe in arrivo per chi abbandona i rifiuti accanto ai cassonetti, si intensificano i controlli in vista dell’estate. "Vogliamo evitare le sanzioni, che gravano sul bilancio di una famiglia" premette l’assessore Giuseppe Cognigni, che però rileva che anche ieri c’erano sacchetti abbandonati in strada. Dopo le sanzioni da mille euro della settimana scorsa (undici gli accertamenti, sette le persone multat), continuano i controlli della polizia locale guidata dal comandante Cristian Lupidi. "Noi continueremo tutti i giorni nelle vie segnalate, in collaborazione con il Cosmari – prosegue Cognigni –. Purtroppo nonostante la campagna di sensibilizzazione, gli abbandoni continuano.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Sacchetti in strada, altre multe in arrivo" This was just sitting in the TRASH! Best find of the year Notizie correlate Il cane che “abbandona” i sacchetti dei rifiuti in strada a Catania: per il Comune sarebbe stato addestratoA Catania, un video mostra un cane mentre trasporta e "abbandona" dei sacchetti dei rifiuti in strada. Trapani e Siracusa, in arrivo altre penalizzazioni?Si terrà il 30 marzo, davanti alla Corte federale d’appello, l’udienza di secondo grado sui deferimenti relativi alle scadenze del 16 dicembre.