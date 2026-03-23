Si terrà il 30 marzo, davanti alla Corte federale d’appello, l’udienza di secondo grado sui deferimenti relativi alle scadenze del 16 dicembre. In primo grado, il Tfn ha sanzionato il Trapani con 5 punti di penalizzazione (che sono andati a sommarsi ai precedenti 15), mentre la Procura Figc aveva chiesto l’esclusione. Entrambe le parti hanno presentato ricorso. Da sottolineare come si stia cercando di procedere celermente – motivazioni pubblicate in appena 5 giorni e poi termini procedurali abbreviati di un terzo –, con l’obiettivo di chiudere il cerchio entro fine campionato. Anche perché l’udienza del 30 marzo va chiaramente a... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Trapani e Siracusa, in arrivo altre penalizzazioni?

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