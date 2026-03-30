Sacche di plasma gettate l' attacco del Pd Marche | Acquaroli e Calcinaro questa volta non bastano le scuse Servono teste e verità

Il Partito Democratico delle Marche ha commentato la vicenda delle sacche di plasma gettate, chiedendo chiarimenti e responsabilità sulla gestione della sanità regionale. La questione riguarda un episodio che ha suscitato attenzione pubblica e sollevato interrogativi sulla condotta delle autorità sanitarie locali. Il partito ha richiesto trasparenza e ha espresso l'esigenza di conoscere le verità sui fatti.

Chantal Bomprezzi, Andrea Vecchi e Daniele Sturani intervengono sullo scandalo che sta coinvolgendo la sanità marchigiana e la Regione Marche ANCONA – Il Pd Marche fa sentire la sua voce in merito allo scandalo delle sacche di plasma gettate che sta investendo la sanità marchigiana e la Regione Marche. Secondo i Dem infatti «quello delle sacche di plasma finite nei rifiuti non è un incidente qualsiasi. È uno scandalo gravissimo che certifica in modo clamoroso il livello di disorganizzazione, superficialità e fallimento in cui la destra ha trascinato la sanità marchigiana». Tuttavia, sempre per il Partito Democratico, «ciò che sta emergendo in queste ore rende tutto ancora più grave e inquietante. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Sacche di plasma gettate, l'attacco del Pd Marche: «Acquaroli e Calcinaro questa volta non bastano le scuse. Servono teste e verità» Articoli correlati Sacche di plasma gettate nei rifiuti, lo scandalo che travolge Torrette. L'assessore Calcinaro: "Faremo commissione di verifica"Lo dice l'assessore alla Sanita' della Regione Marche, Paolo Calcinaro, a proposito dell'inchiesta di Fanpage relativa allo spreco di plasma nelle... Sacche di plasma buttate nelle Marche, Regione minimizza. Acquaroli: “Faremo verifiche ma non strumentalizzare”Botta e risposta in Consiglio regionale in merito al caso del sangue sprecato nelle Marche.