Bastoni può essere squalificato per simulazione? Il chiarimento di Marelli

Luca Bastoni rischia di essere squalificato per aver simulato durante la partita tra Inter e Juventus, disputata a San Siro. La causa è il potenziale fallo di gioco che potrebbe aver ingannato l’arbitro, portando a un’autentica discussione tra gli appassionati. Marelli, ex arbitro, ha spiegato che l’episodio potrebbe portare a una squalifica, sottolineando come il suo comportamento abbia attirato l’attenzione dei commentatori e degli spettatori.

Bastoni può essere squalificato. Dopo il 3-2 di San Siro tra Inter e Juventus, anche Luca Marelli è intervenuto ai microfoni di DAZN per analizzare gli episodi arbitrali più discussi del match, soffermandosi in particolare su quanto accaduto nella ripresa. “ Nel secondo tempo ci sono stati due episodi ”, ha spiegato l’ex arbitro. “C’è un contatto tra Carlos Augusto e McKennie: Carlos Augusto corre un bel rischio, ma il contatto è leggero, niente di che. È un normale contatto di gioco, l’arbitro ha lasciato correre e le proteste sono state giustamente contenute. Sono episodi troppo lievi per poter portare a un calcio di rigore”.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

La questione riguardante Pavlovic e l'uso della prova TV per la presunta distruzione del dischetto con il Genoa si è scontrata con una interpretazione delle regole che esclude sanzioni in questo caso.

