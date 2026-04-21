Ruvo di Puglia | L’arte nel vento Installazione urbana da oggi

Da oggi a Ruvo di Puglia è possibile vedere un’installazione urbana intitolata “L’arte nel vento”. La mostra è stata allestita in uno spazio pubblico della città ed è visibile a tutti i passanti. La locandina dell’evento mostra i dettagli dell’opera e la data di inaugurazione. La manifestazione rimarrà allestita nelle prossime settimane, offrendo un’opportunità di osservare un esempio di arte urbana.

Locandina. L'articolo proviene da Noi Notizie..🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Ruvo di Puglia: “L’arte nel vento” Installazione urbana da oggi Notizie correlate Leggi anche: Ruvo di Puglia: investito da mezzo aziendale, morto Nella notte Ruvo di Puglia: incendiato bene confiscato alla criminalità organizzata e destinato ad usi sociali Oggi sopralluogo dell'assessorato regionaleDi seguito un comunicato diffuso dal Comune di Ruvo di Puglia: Ieri sera un nuovo incendio doloso ha ulteriormente danneggiato il bene confiscato di... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Ruvo di Puglia, educazione e animali: l’impegno di Enpa con i minori del territorio; Muore un 45enne a Ruvo di Puglia, la famiglia dona gli organi: eseguito complesso intervento di espianto; In vendita i biglietti per l'ultimo match di regular season: il derby pugliese Brindisi-Ruvo di Puglia; LA PRO LOCO DI RUVO DI PUGLIA CELEBRA L’ECCELLENZA: TORNA ROSE E ROSATI. Danneggiata da un rogo una villetta confiscata alla criminalità a Ruvo di PugliaUn incendio ha danneggiato la notte tra il 14 e il 15 aprile una villetta confiscata alla criminalità organizzata in via Bisceglie, a Ruvo di Puglia. La natura del rogo, su cui indagano i carabinieri, ... rainews.it Ruvo di Puglia: incendiato bene confiscato alla criminalità organizzata e destinato ad usi sociali Oggi sopralluogo dell'assessorato regionaleDi seguito un comunicato diffuso dal Comune di Ruvo di Puglia: Ieri sera un nuovo incendio doloso ha ulteriormente danneggiato il bene confiscato di via Bisceglie a Ruvo di Puglia. Il bene era già sta ... noinotizie.it Risultati negativi dal settore giovanile della Pallacanestro Ruvo di Puglia #ruvo - facebook.com facebook