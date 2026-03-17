Ruvo di Puglia | investito da mezzo aziendale morto Nella notte

Nella notte a Ruvo di Puglia, un incidente sul lavoro si è concluso con la morte di un uomo. Poco dopo le 4, il titolare di un’azienda è stato investito da un mezzo aziendale, che era in manovra e guidato da un dipendente. La vittima è deceduta sul posto. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine.