Ruvo di Puglia | investito da mezzo aziendale morto Nella notte
Nella notte a Ruvo di Puglia, un incidente sul lavoro si è concluso con la morte di un uomo. Poco dopo le 4, il titolare di un’azienda è stato investito da un mezzo aziendale, che era in manovra e guidato da un dipendente. La vittima è deceduta sul posto. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine.
Incidente sul lavoro poco dopo le 4. Il titolare di un’azienda di Ruvo di Puglia è stato investito da un mezzo aziendale manovrato da un dipendente. Il titolare dell’impresa è morto. L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
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