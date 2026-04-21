Oggi si sono verificati nuovi insulti rivolti a Giorgia Meloni, con Vladimir Solovyev, noto giornalista russo vicino al presidente russo e considerato una figura di spicco nella propaganda del paese, che ha pronunciato dichiarazioni molto offensive nei suoi confronti. Le parole del giornalista sono state riportate da vari media e hanno suscitato discussioni nel panorama politico internazionale.

Insulti durissimi a Giorgia Meloni, anzi irripetibili, sono partiti oggi da Vladimir Solovyev, giornalista vicino a Vladimir Putin e potente megafono della propaganda russa. Nel corso della sua trasmissione televisiva, l’anchorman si è scagliato contro la premier. La tempistica non è casuale: il 15 aprile il leader ucraino Volodymyr Zelensky è tornato in Italia dopo quattro mesi, ricevuto prima a Palazzo Chigi e poi al Quirinale, ottenendo di nuovo la garanzia del pieno e fermo sostegno di Roma a Kiev e concordando l’avvio del “Drone Deal” per la produzione di droni. Nel corso di un intervento dedicato ai leader europei, Solovyev ha definito Meloni «fascista» e l’ha apostrofata con il termine «puta» (“prostituta”), accusandola di aver tradito i propri elettori e il presidente statunitense Donald Trump.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Nuovo attacco della Tv russa a Meloni. Pesanti insulti da Solovyev

Notizie correlate

Leggi anche: Russia, attacco a Meloni dalla tv di Mosca: gli insulti (irripetibili) di Solovyev contro la premier

Il vergognoso attacco della tv russa alla Meloni e quegli insulti impronunciabili: chi è e cosa ha detto SolovyovParole violente e irreperibili quelle di Vladimir Solovyov, uno dei principali giornalisti della tv russa contro l'Italia e Giorgia Meloni.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Nuovi Su-35S a Mosca, i caccia che possono cambiare l’equilibrio nei cieli della guerra; Kiev: colpita la raffineria di petrolio di Syzran in Russia; Trump posta immagine insieme a Gesù e attacca di nuovo Meloni; Ucraina: 18 morti e oltre cento feriti in raid notturni russi.

Nuovo attacco della TV russa a Meloni. Pesanti insulti da SolovyevInsulti durissimi a Giorgia Meloni, anzi irripetibili, sono partiti oggi da Vladimir Solovyev, giornalista vicino a Vladimir Putin e potente megafono della propaganda russa. Nel corso della sua ... msn.com

Russia, attacco a Meloni dalla tv di Mosca: gli insulti (irripetibili) di Solovyev contro la premierSi profila l’ombra di un nuovo scontro diplomatico tra Russia e Italia. Al centro del caso, le pesanti dichiarazioni di Vladimir Solovyev, noto anchorman e figura di spicco della ... ilmessaggero.it

La gioia per il cuore "nuovo" a Natale e poi il ritorno a casa: festa al Bambino Gesù per il piccolo Pietro ift.tt/QHF3GOs x.com

Nel nuovo episodio di Provinciali si parla di giovani, media digitali e identità con Chiara Quaglio. - facebook.com facebook