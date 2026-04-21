Russia il video del vertice sui droni violato dagli hacker ucraini | ecco dove è stato girato

Il 18 aprile 2026, l’account ufficiale ucraino SPRAVDI Stratcom Centre ha pubblicato su X un video che mostra una presunta violazione informatica ai danni del Ministero dell’Industria e del Commercio russo. Nel filmato si vede un vertice sui droni, presumibilmente girato in un luogo non specificato. La pubblicazione è stata accompagnata dalla comunicazione di un attacco hacker attribuito a soggetti ucraini.

L’account ufficiale dell’organizzazione governativa ucraina SPRAVDI Stratcom Centre ha publicato su X, il 18 aprile 2026, un video che documenta una presunta violazione informatica ai danni del Ministero dell’Industria e del Commercio della Federazione Russa. Secondo la narrazione, “hacker” di origine ucraina sarebbero riusciti a penetrare in una videoconferenza riservata dedicata alla produzione di droni da guerra russi, mettendo a nudo le criticità dell’industria bellica del Cremlino. Sebbene gli autori dell’incursione affermino di aver sottratto dati sensibili e contatti dei dipendenti ministeriali, da Mosca non sono ancora arrivate conferme ufficiali (salvo articoli pubblicati da testate indipendenti come Meduza ).🔗 Leggi su Open.online

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