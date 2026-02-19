Russia droni ucraini colpiscono un deposito petrolifero

Un attacco di droni ucraini ha causato un incendio in un deposito petrolifero a Velikiye Luki, in Pskov. I velivoli senza pilota hanno raggiunto l’obiettivo alle prime ore del mattino, causando danni alle strutture e sprigionando una grande nuvola di fumo nero. Le autorità locali hanno evacuato alcune aree vicine per motivi di sicurezza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno cercando di domare le fiamme. La situazione resta sotto controllo, ma si teme un impatto sulla distribuzione di carburante.

Un attacco con droni ucraini ha provocato un incendio in un deposito petrolifero nella città di Velikiye Luki, nella regione russa di Pskov. Il governatore locale Mikhail Vedernikov ha fatto sapere che uno dei serbatoi di greggio ha preso fuoco, ma non sono state segnalate vittime. Il ministero della Difesa di Mosca ha affermato che durante la notte sono statti abbattuti 113 droni di Kiev. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Russia, droni ucraini colpiscono un deposito petrolifero Leggi anche: Guerra in profondità in Crimea: i droni ucraini colpiscono aerei, radar e logistica russa Droni ucraini colpiscono una petroliera della flotta ombra russa nel MediterraneoPer la prima volta, droni ucraini hanno colpito una petroliera appartenente alla flotta ombra russa nel Mar Mediterraneo. Droni Ucraini Colpiscono Deposito Di Petrolio Russo | Militare Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Droni ucraini attaccano Mosca dopo più di un mese, il sindaco: Abbattuti - Sindaco: A Kiev 500 edifici senza riscaldamento dopo il raid di giovedì; Guerra Ucraina - Russia, le news. Klitschko: Attacco con missili balistici nel sud di Kiev; Putin bombarda ancora l’Ucraina con missili Iskander. Domani negoziati a Ginevra; La trappola dei doppi attacchi: come la Russia colpisce chi corre a salvare vite in Ucraina. Difesa russa: nella notte abbattuti 113 droni ucrainiFinito il secondo giorno di colloqui trilaterali tra le delegazioni di Russia, Stati Uniti e Ucraina, a Ginevra ... corriere.it Ucraina: droni Kiev colpiscono raffineria petrolio nella repubblica russa dei KomiKiev, 12 feb. (Adnkronos) - Droni ucraini a lungo raggio hanno colpito la raffineria di petrolio di Ukhta nella Repubblica russa dei Komi, situata a ... iltempo.it #Tg2000 - #Ucraina, nuovo round di #negoziati a #Ginevra. Ancora bombe e droni #16febbraio #Tv2000 #Russia #Putin #Peskov #Kiev #Mosca @tg2000it x.com Droni ucraini attaccano Mosca dopo più di un mese, il sindaco: "Abbattuti". Russia: pronti a sospendere i bombardamenti aerei il giorno di eventuali elezioni nel paese invaso. Rubio: gli Stati Uniti non usciranno dalla Nato. Tutti gli aggiornamenti sulla guerra in facebook