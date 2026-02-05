Insulti contro FdI e Meloni vandalizzato il circolo alla Garbatella frequentato dalla premier in gioventù

Questa mattina il circolo di FdI alla Garbatella, dove Giorgia Meloni ha passato parte della sua giovinezza, è stato preso di mira. Qualcuno ha imbrattato le pareti con insulti contro il partito e contro la stessa premier. La polizia sta indagando, ma ancora non ci sono testimoni o elementi chiari su chi possa averlo fatto. La comunità locale si dice sorpresa e preoccupata per il gesto.

Lo storico circolo ex Msi ora FdI alla Garbatella, frequentato in gioventù anche dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, è stato vandalizzato. Lo hanno reso noto Paolo Trancassini e Marco Perissa, deputati di Fratelli d’Italia e rispettivamente coordinatore regionale e coordinatore romano del partito, che hanno condannato con assoluta fermezza il “vile atto di vandalizzazione”, da loro definito un “gesto intimidatorio che colpisce la libertà di partecipazione democratica di tutti i cittadini”. Vandalizzato il circolo Fdi alla Garbatella: insulti a Meloni e al partito La nota del circolo FdI vandalizzato alla Garbatella Il precedente nel 2022 Vandalizzato il circolo Fdi alla Garbatella: insulti a Meloni e al partito Il circolo che fu del Msi e ora è di FdI alla Garbatella è stato vandalizzato nella notte tra mercoledì 4 e giovedì 5 febbraio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

FdI, vandalizzata nella notte la sede di Garbatella, 'c'è clima di odio'Vandalizzata nella notte la storica sede di Fratelli d'Italia della Garbatella a Roma, frequentata in gioventù anche da Giorgia Meloni. (ANSA) ... ansa.it

