Una recente dichiarazione ha visto la leader di un partito di opposizione intervenire alla camera per difendere la premier italiana, a seguito di un attacco diretto di un ex presidente statunitense. La politica ha affermato che l’Italia è un paese libero e sovrano, sottolineando che la Costituzione ripudia la guerra. La discussione si è accesa dopo le dichiarazioni del tycoon, che aveva rivolto critiche alla leader del governo.

Schlein è intervenuta alla camera dichiarando: "L'Italia è un paese libero e sovrano e che la nostra Costituzione è chiara, l'Italia ripudia la guerra. Nessun Capo di Stato straniero può permettersi di attaccare o minacciare o mancare di rispetto al nostro Paese e al nostro governo" Elly Schl.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Attacco di Trump a Meloni, Schlein difende la premier contro il tycoon: “Non si permetta di minacciare nostro governo” – VIDEO

Attacco di Trump a Meloni, Schlein: "Condanniamo l'accaduto, nessuno può minacciare il nostro governo"“È accaduta una cosa gravissima e voglio esprimere la nostra più ferma condanna, che sono certa sarà unanime in quest’aula, per l’attacco del...

Schlein alla Camera difende Meloni da Trump: Nessuno attacchi Governo italiano, noi per la pace – Il video(Agenzia Vista) Roma, 14 aprile 2026 "Voglio esprimere la nostra più ferma condanna che, sono certa, sarà unanime in quest'aula per l'attacco del...

Temi più discussi: Trump all’Iran: un ultimatum dopo l’altro; Trump contro il Papa: Non mi scuso, messaggi a Leone dalla politica; Trump al Corriere: Giorgia Meloni non vuole aiutarci nella guerra, sono scioccato. Nuovo attacco al Papa: Non ha idea di cosa sta succedendo in Iran; L'attacco di Trump al Papa può sancire per lui l'inizio della fine.

Trump attacca di nuovo il Papa: Qualcuno gli dica che l'Iran ha ucciso 42 mila innocentiLeggi su Sky TG24 l'articolo Trump attacca di nuovo il Papa: 'Qualcuno gli dica che l'Iran ha ucciso 42 mila innocenti' ... tg24.sky.it

Attacco di Trump a Meloni, Schlein: Solidarietà alla premier. Conte: Paga la sua ambiguitàAnche la premier nel mirino del tycoon dopo il cambio di rotta improvviso. Renzi: Scaricata dal suo guru, il crollo è cominciato. Calenda: Ha fatto quanto bisognava fare da tempo ... quotidiano.net

Dopo l’attacco di Donald Trump a Giorgia Meloni, sono molte le reazioni del mondo politico italiano. In testa gli esponenti dell’opposizione. Elly Schlein ha preso la parola nell'Aula di Montecitorio per difendere la premier "dopo i gravissimi attacchi del preside - facebook.com facebook

Le parole di Leone, l'attacco di Trump. Chi ha paura della pace La pace non è debolezza: è una pratica esigente che si allena ogni giorno, disarma l’interiorità e insegna a non restituire il colpo È una forma di forza interiore E a qualcuno, questa forza mite e pa x.com