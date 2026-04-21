Nel fine settimana, il Rugby Mammut ha partecipato a diverse partite tra Arezzo e Foligno, coinvolgendo tutte le categorie del settore giovanile e della prima squadra. Gli incontri si sono svolti in diverse sedi e hanno visto la presenza di numerosi giocatori e tifosi, con risultati e performance variabili tra le diverse compagini. La squadra ha affrontato sfide di livello e si è confrontata con le difficoltà tipiche di un momento di crescita.

Arezzo, 21 aprile 2026 – Un fine settimana ricco di impegni quello vissuto dal Rugby Mammut, protagonista su più fronti tra Arezzo e Foligno. Un percorso che ha coinvolto tutte le categorie del club, restituendo un bilancio complessivo fatto di esperienze formative, momenti di crescita e alcune prove più complesse. Ad Arezzo si è disputato un triangolare che ha visto protagonisti gli Under 14, impegnati contro Firenze Rugby 1931 e i padroni di casa del Vasari Rugby Arezzo, in una giornata resa impegnativa anche dalle elevate temperature. Nel primo incontro contro Firenze 1931 la squadra ha mostrato buone indicazioni, evidenziando una struttura di gioco ordinata e segnali positivi anche da parte di alcuni giocatori rientrati che avevano bisogno di accumulare minuti.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Rugby Mammut, weekend tra crescita e difficoltà: tra Arezzo e Foligno tutte le categorie in campo

Notizie correlate

Rugby Mammut, weekend di crescita: risultati e segnali positivi da tutte le categorieArezzo, 18 marzo 2026 – Fine settimana intenso e ricco di spunti positivi per il Rugby Mammut, impegnato su più fronti con tutte le categorie tra...

Rugby Mammut, un weekend tra battaglie, crescita e spirito di squadraArezzo, 03 marzo 2026 – Weekend intenso per il Rugby Mammut, con tutte le categorie impegnate tra trasferte e appuntamenti casalinghi, in un fine...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Rugby Mammut, weekend positivo: vittoria per l’Under 16 e buone prove dell’Under 14 a Terni; Sei squadre da Lazio, Toscana e Umbria per la 4ª edizione del Torneo del Drago; Rugby Mammut weekend positivo | vittoria per l’Under 16 e buone prove dell’Under 14 a Terni.

Rugby Mammut, weekend tra crescita e difficoltà: tra Arezzo e Foligno tutte le categorie in campoArezzo, 21 aprile 2026 – Un fine settimana ricco di impegni quello vissuto dal Rugby Mammut, protagonista su più fronti tra Arezzo e Foligno. Un percorso che ha coinvolto tutte le categorie del club, ... msn.com

Rugby Mammut, weekend positivo: vittoria per l’Under 16 e buone prove dell’Under 14 a TerniFine settimana ricco di impegni per le squadre montevarchine. msn.com

La montagna non guarda il calendario. Mammut nemmeno. La nuova collezione Spring Summer 2026 di giacche e pile tecnici uomo è arrivata da Vertical Sport — progettata per coprire tutta la gamma dell'alpinismo quotidiano: uscite all'alba per il trail, cr facebook