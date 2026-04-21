Ruffalo a Roma | il cinema rompe il silenzio sulla Palestina

Durante un incontro con un gruppo di studenti a Roma il 21 aprile 2026, l’attore ha discusso di questioni legate al cinema e alla Palestina. La conversazione si è concentrata su temi sociali e culturali, coinvolgendo i giovani presenti. L’evento si è svolto in un’atmosfera informale, con l’attore che ha risposto alle domande e condiviso alcune riflessioni. La discussione ha attirato l’attenzione di diverse persone presenti all’incontro.

Durante un incontro con un gruppo di studenti avvenuto a Roma questo martedì 21 aprile 2026, l’attore Mark Ruffalo ha espresso una riflessione profonda sulla necessità di una leadership democratica più incisiva per contrastare la figura di Trump, sottolineando contemporaneamente come il cinema stia contribuendo a scardinare i filtri mediatici sulla questione palestinese. L’attore si è presentato nella capitale italiana per illustrare le dinamiche dietro il film Tutto quel che resta di te, opera diretta dalla regista palestinese Chierien Dabis. Durante il confronto con i giovani presenti, Ruffalo ha evidenziato un meccanismo di controllo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ruffalo a Roma: il cinema rompe il silenzio sulla Palestina Notizie correlate Brad Pitt rompe il silenzio sulla malattia: cos’è e come influisce sulla sua vita quotidianaBrad Pitt e la sua battaglia silenziosa con la malattia: un disturbo che ostacola il riconoscimento dei volti e incide sui rapporti sociali. Leggi anche: Frammen7i: la danza che rompe il silenzio sulla violenza Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Mark Ruffalo beccato a passeggio per Roma: ecco cosa ci fa l'attore in Italia; Civita Castellana set cinematografico per il film su papa Giovanni Paolo II: c'è anche l'attore Mark Ruffalo | FOTO; Mark Ruffalo incontra gli studenti a Roma dopo la proiezione di Tutto quello che resta di te; Cinema, Mark Ruffalo incontra gli studenti a Roma il 21 aprile. Mark Ruffalo incontra oltre 6.500 studenti con ArtMedia Cinema e Scuola a RomaOltre 6.500 studenti a Roma per ArtMedia Cinema e Scuola con Mark Ruffalo, tra proiezioni sold out, streaming e dibattiti su Palestina e diritti umani. megamodo.com Mark Ruffalo ha incontrato gli studenti a Roma: Le storie accorciano le distanzeUna sala gremita, centinaia di domande e un messaggio chiaro: il cinema può diventare uno strumento di consapevolezza. È questo il cuore dell’incontro che Mark Ruffalo ha avuto ieri al Cinema Adriano ... cinema.everyeye.it Mark Ruffalo: "Non vogliamo il mondo cinico di Trump e Netanyahu". Il regista incontra gli studenti a Roma: 'Dal Papa grande coraggio, assurdi gli attacchi che riceve" #ANSA x.com Mark Ruffalo: "Non vogliamo il mondo cinico di Trump e Netanyahu". Il regista incontra gli studenti a Roma: 'Dal Papa grande coraggio, assurdi gli attacchi che riceve" #ANSA facebook