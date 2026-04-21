Rubicone decalogo per il calzaturiero Confartigianato | Combattere subappalti irregolari e lavoro sommerso
Il distretto calzaturiero di San Mauro Pascoli sta attraversando una crisi significativa, con la necessità di interventi rapidi e duraturi. Confartigianato ha presentato un decalogo con misure specifiche, tra cui azioni contro i subappalti irregolari e il lavoro sommerso. La situazione richiede attenzione e risposte concrete per sostenere le imprese del settore in questa fase complessa.
"Il distretto calzaturiero di San Mauro Pascoli sta attraversando una fase di grave difficoltà che richiede interventi immediati e strutturali”. Lo afferma Marco Della Motta, legale rappresentante della Tranceria Della Motta Srl e presidente del Comparto Calzaturiero per Confartigianato Cesena.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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