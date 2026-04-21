Rubicone decalogo per il calzaturiero Confartigianato | Combattere subappalti irregolari e lavoro sommerso

Il distretto calzaturiero di San Mauro Pascoli sta attraversando una crisi significativa, con la necessità di interventi rapidi e duraturi. Confartigianato ha presentato un decalogo con misure specifiche, tra cui azioni contro i subappalti irregolari e il lavoro sommerso. La situazione richiede attenzione e risposte concrete per sostenere le imprese del settore in questa fase complessa.