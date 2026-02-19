Cassa integrazione l' analisi della Cisl per il biennio 2024-2025 | Sofferenza cronica del calzaturiero nel Rubicone

La Cisl analizza il biennio 2024-2025, evidenziando le difficoltà croniche del settore calzaturiero nel Rubicone. La regione registra un calo costante negli ammortizzatori sociali, segno di crisi prolungata. In particolare, le aziende del comparto faticano a mantenere i livelli occupazionali, con numeri di lavoratori in cassa integrazione che restano elevati. La situazione si aggrava nelle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, dove molte imprese continuano a riscontrare difficoltà di mercato. La crisi nel calzaturiero non accenna a rallentare.

“L’analisi dei flussi relativi agli ammortizzatori sociali nelle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini delinea un panorama economico in profonda trasformazione”. I dati elaborati dall’Osservatorio Cisl Romagna evidenziano come il passaggio dal 2024 al 2025 non sia stato caratterizzato da una semplice variazione dei volumi, ma da una mutazione della tipologia di assistenza richiesta dalle imprese. Complessivamente, le ore autorizzate nel territorio romagnolo sono passate dalle 14.129.434 del 2024 alle 12.222.468 del 2025, segnando una flessione aggregata del 13,50%. Tuttavia, dietro questo calo numerico si nasconde un incremento rilevante della cassa straordinaria, segnale di criticità che si stanno spostando da una dimensione temporanea a una strutturale.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Cassa integrazione, l'analisi della Cisl per il biennio 2024-2025: "Fase estremamente delicata"La Cisl analizza la cassa integrazione nel biennio 2024-2025, evidenziando una fase molto delicata.

Crisi del calzaturiero del Rubicone, Cgil Cisl e Uil: "Si paga lo scotto del nanismo. Centinaia di posti di lavoro persi"Il distretto calzaturiero del Rubicone attraversa da due anni una crisi acuta, con la chiusura di molte aziende e la perdita di centinaia di posti di lavoro.

