controllo rigoroso dei carabinieri contro il lavoro sommerso nel napoletano

I carabinieri hanno condotto un'operazione nel Napoletano per contrastare il lavoro sommerso, con un intervento che ha portato a sanzioni economiche. Durante i controlli, sono state identificate due attività imprenditoriali che non rispettavano la normativa sul lavoro, risultando in una multa complessiva di 8.000 euro. L'operazione si inserisce in una serie di azioni mirate a verificare il rispetto delle leggi sul lavoro nella zona.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il lavoro sommerso e le violazioni delle normative di salute e sicurezza sono sotto stretto monitoraggio a Napoli. I carabinieri della stazione di Forio, in collaborazione con i militari del nucleo ispettorato del lavoro, hanno recentemente condotto una serie di controlli mirati negli esercizi commerciali della cittadina. L’operazione ha portato alla luce situazioni di irregolarità che hanno implicato gravi conseguenze per due imprenditori locali. Durante il servizio, gli agenti hanno esaminato due attività commerciali.🔗 Leggi su Napolipiu.com

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