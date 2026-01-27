Litiga col padre e aggredisce i militari | 25enne finisce nei guai

Un giovane di 25 anni di Cento è stato arrestato dopo aver avuto un alterco con il padre e aver aggredito i militari intervenuti. L’episodio si è concluso con l’arresto dell’uomo, che ha messo in atto un comportamento violento nei confronti delle forze dell’ordine. L’evento evidenzia l’importanza di gestire i conflitti in modo responsabile e rispettoso delle leggi.

Litiga con il padre e aggredisce i carabinieri intervenuti, che dunque hanno arrestato un 25enne di Cento. Si può definire una domenica turbolenta in famiglia quella che si è conclusa pochi giorni fa con un arresto per lesioni, violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale da parte dei carabinieri di Casumaro, aggrediti durante il loro intervento nel tentativo di riappacificare gli animi tra padre, un uomo 55enne, e il figlio di 25 anni. Una pattuglia in transito della stazione di Casumaro, allarmata dalle grida di due persone che stavano litigando animatamente davanti casa, aveva deciso di fermarsi per interrompere la disputa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

