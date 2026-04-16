Ruba e beve alcol nel supermercato poi minaccia la cassiera e spacca tutto

A San Felice a Cancello, i carabinieri sono intervenuti dopo che un uomo aveva rubato alcol e altri prodotti in un supermercato. Dopo aver commesso il furto, ha iniziato a minacciare la cassiera e ha causato danni all’interno del negozio. L’uomo è stato fermato dai militari e portato in caserma per gli accertamenti. L’intervento si è concluso con l’identificazione e il trasferimento in locale competente.

Tempo di lettura: < 1 minuto A San Felice a Cancello (CE), i militari della Stazione Carabinieri di Cancello, al termine degli accertamenti, hanno deferito in stato di libertà un 22enne di origini egiziane, già noto alle Forze dell’Ordine, per furto aggravato e danneggiamento nonché per soggiorno illegale sul territorio nazionale. L’uomo, all’interno di un supermercato della zona, si è impossessato di una bottiglia di superalcolico consumandola sul posto. Alla richiesta della cassiera di pagarla, l’ha minacciata di morte, per poi infrangere la bottiglia a terra. All’uscita dall’esercizio commerciale, ha inoltre danneggiato un veicolo parcheggiato nelle vicinanze.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ruba e beve alcol nel supermercato, poi minaccia la cassiera e spacca tutto Notizie correlate Minaccia la cassiera e danneggia auto dopo aver consumato alcol: 22enne finisce nei guaiEpisodio di violenza e tensione all’interno di un supermercato del territorio, dove i Carabinieri della Stazione di Cancello sono intervenuti al... Rapina al supermercato di Broni: minaccia la cassiera con le forbici e fugge con 500 euroBroni (Pavia), 4 febbraio 2026 - È entrato indossando una mascherina sul volto e si è diretto subito verso le casse, minacciando la cassiera con un... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Alcol, cresce l'allarme tra adulti e giovani: una persona su tre è ormai a rischio salute. Alcol in gravidanza, aprile mese della prevenzione alcologica e i rischi per il fetoAprile è il mese della prevenzione alcologica. Le linee guida in gravidanza e come azzerare i rischi per la salute del feto. nostrofiglio.it Effetti dell'alcol sulla salute: dipende da cosa si beve e quanto. L'oncologa: «Per i tumori rischio zero solo con zero alcol»Bere tanto fa male, sempre. E non fa differenza quale tipo di alcolici si scelga: la quantità eccessiva è sicuramente nociva per la salute. I potenziali rischi di un consumo di alcol basso o moderato ... corriere.it