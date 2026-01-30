Sociale la cooperativa Serena festeggia 40 anni di attività | Una storia fatta di persone

Quarant’anni di attività per la cooperativa Serena. La festa si trasforma in un’occasione per ricordare le tante persone che negli anni hanno collaborato e costruito un percorso fatto di relazioni e impegno sul territorio. Un bilancio di quattro decenni di lavoro che testimonia come il legame con la comunità sia ancora vivo e forte.

Il presidente Dusi: "Momento di comunità. Qui la presenza dei soci è sostanza e identità" Quarant'anni non sono soltanto una ricorrenza, ma "una storia fatta di persone, relazioni e presenza concreta nel territorio". Nel 2026 Coop Serena celebra i suoi primi 40 anni di attività: un anniversario che diventa occasione per guardare al cammino compiuto e rinnovare la propria visione per il futuro. Fondata sull'idea di mettere la persona al centro, soprattutto quando è fragile, Coop Serena è cresciuta fino a diventare un punto di riferimento riconosciuto per il territorio ferrarese, coniugando competenza professionale, responsabilità gestionale e attenzione umana.

