Trent’anni di Humanitas | Un punto di riferimento

Humanitas celebra trent’anni di attività e si posiziona ancora una volta tra i migliori ospedali del mondo. L’ospedale, conosciuto per le sue prestazioni e innovazioni, ha ricevuto riconoscimenti internazionali e si è distinto nel settore sanitario. La ricorrenza viene celebrata con eventi e iniziative che coinvolgono il personale e la comunità. La struttura continua a essere un punto di riferimento nel panorama sanitario globale.

Humanitas compie 30 anni e festeggia anche quest’anno finendo nella lista dei migliori ospedali del Mondo. Il 4 marzo 1996, esattamente trent’anni fa, l’Istituto Clinico Humanitas apriva le sue porte accogliendo il primo paziente. In questi tre decenni le tecnologie si sono evolute, gli spazi si sono ampliati, i modelli di cura si sono trasformati. La famiglia di Humanitas è cresciuta negli anni nel 2017 Humanitas University, ateneo specializzato nelle scienze mediche ha inaugurato il suo nuovo campus collegato all’ospedale ma su territorio di Pieve Emanuele. A luglio 2020 nasce Humanitas Emergency Hospital per le emergenze infettivologiche per contribuire a fronteggiare la pandemia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Trent’anni di Humanitas: "Un punto di riferimento" Da sessant’anni punto di riferimento per famiglie e impreseLA BANCA Monte Pruno è una banca di credito cooperativo con sede nel Salernitano (nella foto in basso), da oltre sessant’anni punto di riferimento... Leggi anche: Chiude la Yogurteria di via Sacconi. Per 32 anni punto di riferimento Humanitas San Pio X compie 10 anni Tutti gli aggiornamenti su Trent'anni di Humanitas Un punto di.... Temi più discussi: Trent’anni di Humanitas: Un punto di riferimento; Gemelli di Roma, Niguarda e Humanitas di Milano: ecco i tre ospedali top italiani nella classifica mondiale; Otto Marzo, Giornata Internazionale della Donna: tutte le iniziative organizzate a Grugliasco; Tumore endometrio, Lorusso (Humanitas): Immunoterapia efficace anche in forme pMmr. Massimo Di Cataldo domani sera a La Serra di Civitanova: «Trent’anni live e non sentirli»A trent’anni dall’uscita di Se adesso te ne vai, Massimo Di Cataldo torna sul palco con un tour celebrativo che ripercorre i momenti più significativi della sua carriera. Domani l’artista farà tappa ... corriereadriatico.it «Fondazione Insieme con Humanitas»: volontari da 25 anniCompie venticinque anni «Fondazione Insieme con Humanitas», organizzazione di volontariato che supporta pazienti e caregiver negli ospedali Humanitas di Rozzano, Milano, Castellanza, Bergamo e Torino. ecodibergamo.it Da oltre trent’anni l’associazione Cittadini del Mondo aiuta gli stranieri a integrarsi grazie all’italiano. - facebook.com facebook Nel 2026 GIMBE compie trent'anni. Trent’anni di impegno civico indipendente, guidato dalla bussola delle evidenze scientifiche, dalla parte della sanità pubblica e del diritto alla tutela della salute. Segui la diretta #GIMBE30: youtube.com/watchv=pDdA7q… x.com