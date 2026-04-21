Il primo maggio a Rovolon si svolgerà un evento che combina visite alle grotte presso la tenuta di Villa Papafava e sessioni di yoga nel Parco-Grotte Frassanelle, nei Colli Euganei. L’iniziativa coinvolge i partecipanti in un percorso tra patrimonio storico e natura, offrendo l’opportunità di scoprire il territorio attraverso attività che uniscono cultura e benessere. La giornata si svolgerà in un ambiente naturale e storico, senza altre attività annunciate.

L’iniziativa prevista per il primo maggio a Rovolon propone un connubio tra patrimonio storico e benessere naturale presso la tenuta di Villa Papafava e il Parco-Grotte Frassanelle, nei Colli Euganei. Il programma dell’evento prevede una mattinata dedicata alla scoperta naturalistica e architettonica, seguita da momenti di rilassamento fisico nel verde. Il punto di incontro è fissato per le ore 9.45 davanti all’ingresso della proprietà. La prima parte dell’esperienza, programmata dalle 10 alle 12, si articolerà attraverso due percorsi guidati distinti. Elena condurrà i partecipanti lungo un sentiero boschivo accessibile, caratterizzato dal silenzio interrotto solo dai suoni della fauna locale e del fogliame.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rovolon: tra grotte e yoga, un 1° maggio tra storia e natura

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