quali sono i debiti rottamabili con la rottamazione quinquies nel 2026

Nel 2026 entrerà in vigore la Rottamazione quinquies, una nuova versione della procedura di definizione agevolata delle cartelle esattoriali. Questa misura consente ai contribuenti di sanare alcuni debiti con il fisco in modo semplificato. La legge riguarda specifici importi e tipologie di debiti accumulati con l’Agenzia delle Entrate. La nuova fase si applica a determinati debiti maturati fino alla data di entrata in vigore.

Il 2026 sarà l’anno della Rottamazione quinquies, la nuova versione della Rottamazione delle cartelle esattoriali, che permette ai contribuenti di rientrare dei debiti con il fisco in maniera agevolata. Per poterne approfittare appieno, è necessario conoscere con precisione quali di questi debiti possono essere rottamati. Lo scopo di questa misura è duplice. Da una parte lo Stato viene in aiuto delle persone che non sono in grado di pagare i propri debiti con il fisco e che potrebbero entrare in difficoltà economiche se l’ Agenzia delle Entrate iniziasse a riscuoterli per intero. Dall’altra si libera la stessa Ade dall’impellenza, spesso costosa, della riscossione, spingendo i contribuenti morosi a pagare di propria volontà. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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