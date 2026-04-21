Durante una fiera, è stato firmato un protocollo d’intesa tra la società che gestisce la fiera di Cesena e l’ente fieristico siciliano. L’accordo prevede una collaborazione tra i due poli fieristici per sostenere le imprese del settore ortofrutticolo e delle tecnologie agricole. Nessuna delle parti ha comunicato dettagli sui contenuti specifici dell’intesa o sui prossimi passi.

È stato siglato un protocollo d’intesa tra Cesena Fiera e SiciliaFiera, volto a rafforzare la collaborazione tra i due poli fieristici e promuovere lo sviluppo e la valorizzazione delle imprese del comparto ortofrutticolo e delle tecnologie agricole. L’intesa è già operativa e prevede la partecipazione a Macfrut di una collettiva composta da circa 35 aziende siciliane che hanno l’opportunità di presentare le loro eccellenze produttive e tecnologiche a un pubblico internazionale, favorendo nuove opportunità di business e networking. Il protocollo prevede inoltre una reciprocità di presenza fieristica: durante Frutech, evento che si terrà dal...🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Romagna e Sicilia insieme. Accordo nato in fiera

Notizie correlate

Confartigianato Sicilia e Sos Sicilia insieme per assistere le vittime di estorsione e usuraConfartigianato Imprese Sicilia e Sos Sicilia hanno sottoscritto una convenzione finalizzata al contrasto della criminalità organizzata e alla tutela...

Dalle vette delle Alpi alle coste della Sicilia, dieci proposte originali per qualche giorno di relax insieme a natura, adrenalina e voglia di stare insiemeLa primavera è arrivata proprio oggi, il prossimo weekend si sposteranno le lancette un’ora avanti allungando di molto le giornate, e il weekend...

Contenuti di approfondimento

Argomenti più discussi: Romagna e Sicilia insieme. Accordo nato in fiera; Screening gratuito per l’epatite C, l’Emilia-Romagna si conferma anche nel 2025 prima in Italia per indice di copertura sulla popolazione generale, 50,1%; Calcio Tavolo: l’Emilia-Romagna apre la stagione a Subbuteoland; Sicilia, qualità dell’aria in miglioramento nel 2025: restano criticità e superamenti in alcune aree.

Oncologia al Rizzoli-Sicilia: due giovani pazienti salvati con protesi 3DBologna, 2 novembre 2025 – Due giovani pazienti di 34 anni sono stati curati con successo al Dipartimento Rizzoli-Sicilia di Bagheria (Palermo) grazie a interventi ortopedici oncologici su misura, ... ilrestodelcarlino.it

La montagna della Romagna ha perso metà dei suoi abitanti in 70 anni. Senza terremoti, senza alluvioni, senza niente. Solo valigie chiuse e case lasciate aperte. Stiamo parlando dell'Appennino romagnolo — quelle montagne che si vedono nitidamente dall' - facebook.com facebook

Domani l’atmosfera si accende davvero. Tra stanotte e domani mattina il maltempo colpirà il Nord Italia con piogge e rovesci su Lombardia meridionale, Piemonte, Veneto occidentale, Emilia-Romagna, Levante ligure e con fenomeni sparsi anche su Toscana x.com