Confartigianato Sicilia e Sos Sicilia insieme per assistere le vittime di estorsione e usura

Confartigianato Sicilia e Sos Sicilia hanno firmato un accordo per aiutare gli imprenditori colpiti da estorsione e usura. Le due organizzazioni vogliono combattere la criminalità organizzata e proteggere le imprese che si trovano in difficoltà. Nei prossimi mesi, offriranno assistenza e supporto concreto a chi ha subito minacce o pressioni illegali. La firma arriva in un momento in cui molte aziende si sentono sempre più vulnerabili di fronte a queste illegalità.

Confartigianato Imprese Sicilia e Sos Sicilia hanno sottoscritto una convenzione finalizzata al contrasto della criminalità organizzata e alla tutela della libertà d'impresa, con particolare attenzione al sostegno degli imprenditori vittime di estorsione, usura e di altri reati che limitano.

L’Associazione SOS Impresa Avellino APS e il Comune di Avellino hanno firmato un protocollo di intesa per promuovere la legalità e contrastare usura e racket.

Il Comune di Avellino e l’Associazione SOS Impresa hanno firmato un Protocollo d’Intesa volto a promuovere la legalità e a combattere racket e usura.

