Dalle montagne delle Alpi alle spiagge della Sicilia, vengono presentate dieci proposte per passare alcuni giorni in contatto con la natura, tra emozioni forti e momenti di compagnia. La primavera è iniziata oggi, e nel prossimo fine settimana le lancette verranno spostate avanti di un'ora, allungando le giornate. Il fine settimana successivo sarà Pasqua, la prima pausa significativa per gli studenti.

L a primavera è arrivata proprio oggi, il prossimo weekend si sposteranno le lancette un’ora avanti allungando di molto le giornate, e il weekend ancora successivo sarà Pasqua, la prima vera sosta per gli studenti. Da giovedì 2 a lunedì 6 aprile, qualcuna addirittura fino a mercoledì 8, infatti, le scuole sospenderanno le lezioni, un modo per dare l’opportunità alle famiglie di avere qualche giorno da trasformare in un’avventura da condividere con i figli. È vero, i prezzi per viaggiare sono fuori controllo, ma il segreto per una mini vacanza riuscita, non è detto che stia nel prendere per forza un aereo. Anzi. Uova e colombe pasquali volano sulle tavole (e i prezzi con loro) X Pasqua in famiglia, divertirsi con i figli lontano dal divano. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dalle vette delle Alpi alle coste della Sicilia, dieci proposte originali per qualche giorno di relax insieme a natura, adrenalina e voglia di stare insieme

Articoli correlati

Voglia di stare insieme Ritrovi e passioniTanta voglia di stare insieme e consolidare amicizie, siano di vecchia data oppure nuove, nate sotto il segno di passioni comuni.

“I nostri amici si stanno lasciando e solo noi continuiamo a rimanere insieme. Quindi o è sfiga o stare insieme è un privilegio”: Nuzzo e Di Biase a teatroCon "Totalmente Incompatibili", il duo comico porta sul palco le sfide della vita di coppia in un'epoca di individualismo “Totalmente Incompatibili”.

Tutti gli aggiornamenti su Dalle vette delle Alpi alle coste della...

Temi più discussi: Storia della prima traversata scialpinistica delle Alpi: 70 anni fa Walter Bonatti ''sfidò'' Bruno Detassis; L’architettura che riabita le vette: a Belluno il film sul futuro delle Alpi; Il futuro delle Orobie è di chi sa rispettarle (in silenzio); Sant’Ilario dello Jonio e Condojanni, tutto pronto per le giornate Fai di Primavera · ilreggino.it.

Fuga dal caldo in montagna? Ecco 10 cime delle Alpi alla portata di tuttiSe state cercando un luogo fresco e naturale per una gita di un giorno o un breve viaggio che consenta di sfuggire alle temperature tropicali di questi giorni ed eviti di stare chiusi in casa con ... quotidiano.net

Isola Santa, il segreto di smeraldo incastonato tra le vette selvagge delle Alpi ApuaneIn provincia di Lucca un minuscolo nucleo di case in ardesia emerge dai riflessi turchesi del bacino artificiale, rivelando una storia antica fatta di cavatori e leggende montane ... quotidiano.net

Mogadiscio, 20 marzo 1994, ore 15.10: Ilaria Alpi e Miran Hrovatin sono assassinati nell'autovettura su cui viaggiano accompagnati dall'autista Abdi e dal vigilante armato Nur, entrambi scampati all'agguato. Da quel giorno sono passati trentadue anni senza u - facebook.com facebook