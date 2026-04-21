La stagione della Roma sta arrivando alla conclusione e il team si prepara alla fase decisiva. Dopo le partite giocate, la squadra si trova in una posizione che potrebbe consentirle di qualificarsi per la Champions League, ma deve ancora affrontare le ultime sfide. La classifica mostra alcune crepe nelle prestazioni, e i tifosi sono consapevoli che il risultato finale dipenderà dalle prossime gare. Rimangono comunque delle speranze per il raggiungimento dell’obiettivo stagionale.

La stagione della Roma entra nel suo momento cruciale: quello in cui i sogni si scontrano con la realtà della classifica. L’ obiettivo Champions League, rimasto a lungo alla portata dei capitolini, oggi appare quasi un miraggio, con il pareggio con l’Atalanta del 18 aprile a complicare decisamente le cose in ottica quarto posto. Nonostante ciò, però, nulla è ancora deciso. La Roma si prepara a una vera e propria scalata Champions, fatta di risultati, continuità e soprattutto ritrovata fiducia. Nel corso della stagione, la squadra ha dimostrato di avere qualità e carattere, riuscendo a costruire momenti importanti, anche se come ormai accade da anni, la discontinuità resta il vero grande limite.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, ultimo treno per la Champions: rimpianti, crepe e una speranza ancora viva

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