Candelora a Roma | dove avviene la benedizione delle candele il 2 febbraio e perché è ancora una tradizione viva

La Candelora, festa della luce celebrata il 2 febbraio a Roma, rappresenta un rito tradizionale e ricco di significato. La benedizione delle candele è un momento importante nella cultura cattolica, che si rinnova ogni anno mantenendo viva questa antica usanza. In questa occasione, si uniscono fede e tradizione, contribuendo a preservare un patrimonio spirituale riconosciuto anche nella città eterna.

Il 2 febbraio la tradizione cattolica celebra una delle feste più importanti ma forse meno conosciute dell’anno: la Candelora, ovvero la festa della luce: anche a Roma la celebrazione è viva e si rinnova con un rito carico di significato come quello della benedizione delle candele. Non si tratta soltanto di una rievocazione simbolica, né tantomeno di un’espressione folcloristica, bensì di una pratica ancora profondamente radicata nello spirito religioso della Capitale. Candelora: dove avviene la benedizione delle candele a Roma. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Tra i luoghi più significativi di Roma nei quali si celebra la benedizione delle candele c’è Basilica di Santa Maria Maggiore, storicamente legata al culto mariano e alla liturgia della Candelora.🔗 Leggi su Funweek.it

Il 2 febbraio a Roma, durante la celebrazione della Candelora, si rivela un momento unico in cui la luce del sole pare interagire con le antiche pietre della basilica, creando un gioco di ombre e riflessi che svelano un simbolismo speciale.

