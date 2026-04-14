Roma-Atalanta il duello dei rimpianti | Malen contro Raspadori per la Champions

Sabato alle 20.45 allo Stadio Olimpico si gioca Roma-Atalanta, una sfida tra due squadre alla ricerca di punti importanti per la corsa alla Champions League. La partita mette di fronte l’allenatore della Roma, che torna nel suo vecchio stadio, e due attaccanti che avrebbero potuto essere protagonisti in modo diverso: uno in maglia giallorossa, l’altro in quella nerazzurra. La sfida si preannuncia ricca di tensione e motivazioni.

Sabato, ore 20.45, Stadio Olimpico: Gasperini contro il suo passato, Raspadori (che poteva giocare questa gara a maglie invertite) contro Malen, Roma contro Atalanta. Snodo cruciale nel rettilineo finale verso l’Europa. A un punto dal Como quinto in classifica e a 3 dalla Juventus quarta, i giallorossi si giocano tantissimo contro quella che i numeri dipingono come la vera bestia nera dell’ultima decade. Il bivio del mercato di gennaio: Raspadori contro Malen. Di sicuro non ci si aspetta un’accoglienza calorosa da parte dei 60mila dell’Olimpico nei confronti di Giacomo Raspadori, calciatore vicinissimo al trasferimento alla Roma lo scorso gennaio, ma che ha poi optato per la destinazione Bergamo, ritenuta dallo stesso “il progetto migliore”.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma-Atalanta, il duello dei rimpianti: Malen contro Raspadori per la Champions Le nuove liste Uefa di Atalanta, Juve, Inter, Bologna, Roma e Fiorentina: c’è Raspadori, Gasp con MalenLe sei squadre italiane qualificate per la seconda fase delle Coppe europee hanno consegnato all'UEFA le nuove liste. Tra (tanti) rimpianti e (poco) sollievo: la Roma rallenta, l’Atalanta resta a -6 dalla zona ChampionsPartiamo dalle cose positive, dal (poco) sollievo che l’Atalanta si porta a casa da un weekend che ha bruscamente smorzato l’entusiasmo esploso...