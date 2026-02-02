Dice addio alla Roma e può firmare con il Napoli | beffa Gasperini | CM

La Roma rischia di perdere un suo giocatore importante, che potrebbe passare al Napoli. Le trattative sono in corso e il trasferimento sembra ormai molto vicino. La notizia ha sorpreso i tifosi giallorossi, mentre il club azzurro si prepara ad accogliere il nuovo rinforzo.

Doccia fredda per la Roma per quel che riguarda il calciomercato: sembra sempre più vicino il suo trasferimento al Napoli. Tutto fatto per il trasferimento di Bryan Zaragoza alla Roma, che si assicura così un esterno offensivo di qualità che tornerà sicuramente utile nella seconda parte di stagione. C’è, però, una pessima notizia per Gian Piero Gasperini che quasi sicuramente sarà costretto a dire addio a un grande obiettivo di mercato: Niccolò Fortini. Fortini (Ansa Foto) – calciomercato.it Il laterale della Fiorentina e della nazionale Under-21 italiana classe 2006 è stato a lungo accostato proprio alla compagine capitolina in questa sessione invernale di gennaio, ma ora ecco la beffa: secondo alcune informazioni raccolte in esclusiva dalla redazione di ‘Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Dice addio alla Roma e può firmare con il Napoli: beffa Gasperini | CM Approfondimenti su Gasperini Napoli Mercato Juve, l’ex obiettivo di Comolli può tornare in Serie A: la Roma punta il centravanti. Gasperini può convincerlo ma attenzione alla Premier Il Napoli dice addio alla lotta scudetto, a Torino si è bat­tuto con la dignità dei resilienti (Condò) Il Napoli ha concluso la propria corsa per il titolo di campione d'Italia, affrontando la partita di Torino con impegno e determinazione. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Gasperini Napoli Argomenti discussi: Pjanic dice addio al calcio: si chiude la carriera del Pianista giallorosso; Lucas Paquetà dice addio alla Premier League e torna in patria: accordo con il Flamengo; Tesla dice addio a Model X e Model S, spazio a robot umanoidi; Addio, Valentino Garavani: il funerale dell’Imperatore della moda a Roma. La moda dice addio a Valentino Garavani; venerdì, a Roma, il funeraleValentino Garavani si è spento oggi nella serenità della sua residenza romana, circondato dall’affetto dei suoi cari. A dare l'annuncio, attraverso ... fashionunited.it Il mondo dice addio a Valentino, a Roma i funerali dello stilistaRoma, 23 gen. (askanews) - Una mano sul feretro è stato l'ultimo personale saluto a Valentino del compagno Vernon Bruce Hoeksema, accanto a lui Giancarlo Giammetti, l'altro uomo che ha condiviso decen ... quotidiano.net Casse private: Enasarco dice addio all’Adepp x.com 2 febbraio 1979 Il mondo dice addio a #SidVicious. Il bassista dei Sex Pistols aveva solo 21 anni #SexPistols #SidVicious - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.