I pieni poteri dell’Ice sono davvero pieni poteri? Falsità a confronto

Le discussioni sui pieni poteri dell’Ice continuano a dividere. Da settimane si parla di come l’istituzione abbia effettivamente ampliato le sue competenze, ma non tutti sono d’accordo. Alcuni sostengono che si tratti di un’esagerazione, altri che le decisioni prese siano troppo decisive. Intanto, la polemica si accende con nuovi episodi che fanno discutere il pubblico e le forze politiche.

Sebbene le reazioni seguite ai fatti di Minneapolis abbiano indotto Trump a mostrare maggiore cautela, i suoi più stretti collaboratori continuano ad affermare che gli agenti dell'ICE godono di immunità per le loro azioni. Inoltre, restano in vigore le direttive governative che stabiliscono, tra l'altro, l'uso della forza per entrare nelle abitazioni delle persone da deportare. È prevedibile che queste attività proseguano, malgrado la sostituzione di alcuni esponenti. Ma è proprio vero che i poteri dell'ICE sono illimitati e che i suoi agenti godono di una totale immunità? La prima affermazione non regge a un'accurata disamina.

