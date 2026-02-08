Roma-Cagliari Dybala non convocato | salta il posticipo dell’Olimpico

Questa sera all’Olimpico, i tifosi della Roma dovranno fare a meno di Dybala. La conferma ufficiale è arrivata dopo l’allenamento pomeridiano: l’attaccante argentino non giocherà contro il Cagliari. La squadra si prepara senza uno dei suoi uomini chiave, mentre i sardi cercano di approfittare di questa assenza per mettere in difficoltà i giallorossi.

La conferma definitiva è arrivata al termine della rifinitura pomeridiana: Paulo Dybala non prenderà parte alla sfida di domani sera all’Olimpico contro il Cagliari. L’attaccante argentino è ufficialmente fuori dalla lista dei convocati per il posticipo della 24ª giornata di Serie A (fischio d’inizio ore 20:45), costringendo Gian Piero Gasperini a rivedere i piani nel reparto avanzato. Il motivo del forfait è il riacutizzarsi di un’ infiammazione al ginocchio che già nei giorni scorsi aveva costretto il numero 21 a sessioni di lavoro differenziato. Nonostante il tentativo del giocatore di mettersi a disposizione, lo staff medico giallorosso ha imposto il semaforo rosso per evitare complicazioni peggiori. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

