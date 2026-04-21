Juve Verona scatta il divieto di vendita dei biglietti per i residenti nella provincia veneta | i motivi e cosa sta succedendo

Per la partita tra Juventus e Verona, è stato disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia veneta. La misura è stata adottata per motivi legati alla gestione dell’afflusso di tifosi e alle normative di sicurezza. La decisione riguarda esclusivamente coloro che risiedono nella provincia scaligera, mentre la vendita continua normalmente per altri clienti. La partita si svolgerà in una data ancora da definire.

di Francesco Spagnolo Juve Verona, scatta il divieto di vendita dei biglietti per i residenti nella provincia scaligera. I motivi e chi potrà acquistare i tagliandi. La prefettura di Torino ha preso una decisione drastica in vista del prossimo match di campionato. Il Prefetto ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Verona, una misura che impatta significativamente sull’organizzazione della sfida tra Juve Verona, in programma il prossimo 3 maggio presso l’Allianz Stadium. La scelta non è stata casuale, ma figlia di un’attenta analisi dei rischi. L’ordinanza è adottata per assicurare in via preventiva la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, un atto necessario dopo i recenti episodi di cronaca che hanno macchiato l’immagine dello sport.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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