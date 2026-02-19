Nazionale femminile vs Svezia al via la vendita dei biglietti per la sfida allo stadio Granillo

La partita tra la Nazionale femminile e la Svezia ha portato all’apertura della vendita dei biglietti allo stadio Granillo di Reggio Calabria. La sfida rappresenta un primo passo importante per il cammino verso il Mondiale brasiliano del 2027. I tifosi possono già acquistare i biglietti per supportare le azzurre in questa partita cruciale, che si svolgerà nel cuore della Calabria. Le vendite sono aperte online e alle biglietterie dello stadio, con posti limitati disponibili. La partita si giocherà tra poche settimane.

L'Italia scenderà in campo a Reggio Calabria martedì 3 marzo, fischio d'inizio alle ore 18.15. La seconda partita si giocherà a Vicenza Il cammino della Nazionale Femminile verso il Mondiale brasiliano del 2027 inizia da Reggio Calabria e Vicenza. Saranno queste le città che ospiteranno le prime due gare del girone di qualificazione delle Azzurre, pronte a sfidare martedì 3 marzo, alle ore 18.15, la Svezia allo stadio Oreste Granillo e sabato 7 marzo, alle ore 18.15, la Danimarca al Romeo Menti. Un doppio esame scandinavo, già fondamentale per il discorso qualificazione, da superare a pieni voti contando anche sul supporto del pubblico presente sugli spalti.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Leggi anche: Qualificazioni mondiali, l’Italia femminile il 3 marzo al "Granillo" contro la Svezia Partirà dallo stadio Granillo l’avventura mondiale della Nazionale di Calcio femminileLa nazionale di calcio femminile italiana prenderà il via dalla storica cornice dello stadio Granillo di Reggio Calabria. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: L’Italia femminile è in un tunnel: quarta sconfitta di fila con la Svezia, sogni svaniti; Milano Cortina 2026. Short track 1500 metri: Spechenhauser 10°. Curling donne: Italia-Svezia 6-8; Italia femminile, 27 convocate per le sfide con Svezia e Danimarca; Nazionale femminile di Hockey alle Olimpiadi Invernali 2026, stasera i quarti di finale: chi sono le 23 azzurre che ci stanno facendo sognare. Nazionale femminile vs Svezia, al via la vendita dei biglietti per la sfida allo stadio GranilloL'Italia scenderà in campo a Reggio Calabria martedì 3 marzo, fischio d'inizio alle ore 18.15. La seconda partita si giocherà a Vicenza ... reggiotoday.it Nazionale A Femminile, in vendita i biglietti per Italia-Svezia in programma a Reggio Calabria: le info(FIGC) - Il cammino della Nazionale Femminile verso il Mondiale brasiliano del 2027 inizia da Reggio Calabria e Vicenza. Saranno queste le città ad ospitare le prime due gare del girone ... tuttoreggina.com Torna in campo la Nazionale femminile di calcio dell'Italia, pronta a iniziare il percorso di qualificazione verso la decima edizione della Coppa del Mondo femminile facebook STUPENDE! Le ragazze della Nazionale femminile di hockey sono arrivate a Casa Italia Milano! #ItaliaTeam #CasaItaliaMiCo2026 #MilanoCortina2026 #Olympics #WinterSports x.com