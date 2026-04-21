Walter Sabatini ha commentato in modo critico la gestione della società di calcio a Trigoria, focalizzandosi sul caso tra Massara e Ranieri. Durante un'intervista a Sky Sport, ha espresso il suo disappunto riguardo alle decisioni prese dai vertici. La questione ha attirato l'attenzione dell'opinione pubblica sportiva, suscitando reazioni tra tifosi e addetti ai lavori.

Testata Giornalistica Aut. Trib. Roma n° 19818 del 06122018Direttore Responsabile: Emanuele De Scisciolo L'ex DS difende Massara e critica l'impatto mediatico delle parole di Ranieri. Walter Sabatini ha rotto il silenzio ai microfoni di Sky Sport, scagliandosi contro la gestione dei vertici della AS Roma a Trigoria. L’ex Direttore Sportivo ha analizzato il conflitto interno tra l’allenatore Gian Piero Gasperini, il Senior Advisor Claudio Ranieri e il DS Frederic Massara, definendo la situazione attuale come una “storia che non può essere medicata”. “Massara esce con le ossa rotte, non per il suo operato, ma per le parole dell’allenatore della Roma”, ha dichiarato Sabatini.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Sabatini attacca: “Caso Massara-Ranieri, gestione insopportabile”

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