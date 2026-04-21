Un uomo è stato aggredito e insultato ieri pomeriggio in via Gerolamo Cardano, nella zona Marconi di Roma, mentre indossava la kippah. Secondo quanto riferito, l’aggressione è avvenuta mentre l’uomo camminava per strada. Non sono stati forniti dettagli su eventuali ferite o sull’identità del responsabile. La polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

Un uomo è stato aggredito e insultato ieri pomeriggio nella zona Marconi di Roma, precisamente in via Gerolamo Cardano, mentre camminava indossando la kippah. Il gesto violento, compiuto da un gruppo di persone che si sono avvicinate alla vittima, ha spinto le autorità a intervenire immediatamente per accertare le responsabilità e comprendere le motivazioni dietro l’attacco. L’attacco contro un membro della comunità ebraica romana. L’episodio ha colpito un esponente della comunità locale che non intendeva rinunciare al proprio simbolo religioso durante una normale passeggiata. Victor Fadlun, che guida la Comunità Ebraica di Roma, ha espresso...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, raid antisemita in via Cardano: aggredito con la kippah

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