Aggressione antisemita a Roma | insultato e picchiato in strada perché indossava la kippah ebraica

A Roma, un uomo è stato aggredito in strada dopo essere stato insultato per aver indossato una kippah ebraica. Secondo quanto riferito, l’individuo avrebbe subito prima insulti e successivamente una violenta colluttazione. La vicenda ha sollevato preoccupazioni sulla presenza di atti discriminatori nel territorio, mentre le forze dell’ordine stanno indagando sull’episodio. Nessuna informazione è stata ancora comunicata sui responsabili o sulle eventuali motivazioni.

Prima è stato insultato, poi picchiato. Vittima un uomo, possibile vittima di una aggressione antisemita. Il 62enne, poi finito in ospedale, indossava infatti una kippah, tradizionale copricapo circolare indossato dagli uomini ebrei osservanti, aspetto che potrebbe avvalorare l'ipotesi di una.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Aggressione antisemita a Milano: due turisti argentini aggrediti perché indossavano la kippah Londra, incendiate ambulanze della comunità ebraica. La polizia: “Atto antisemita”Quattro ambulanze appartenenti al servizio di soccorso della comunità ebraica Hatzola sono state incendiate a Golders Green, quartiere nel nord-ovest... Panoramica sull’argomento Si parla di: Denuncia social: Brutale aggressione antisemita: ebreo malmenato in strada. Roma, uomo aggredito in strada. Indossava una kippah ebraica, indaga la poliziaAggredito mentre passeggia con la moglie e la figlia per strada vicino viale Marconi da alcune persone. Un uomo che indossava la kippah ebraica avrebbe quindi reagito ad almeno due individui mentre la ... roma.corriere.it Aggredito perché indossava kippah, indagini sulla matriceUn uomo colpito da più persone nella Capitale mentre passeggiava; verifiche in corso per chiarire dinamica e responsabilità ... rainews.it