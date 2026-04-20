Roma aggredito uomo che indossava la kippah

A Roma, un uomo che indossava la kippah è stato aggredito. La polizia sta indagando sull’accaduto e ha avviato le verifiche per identificare i responsabili. La vicenda ha sollevato preoccupazione tra le comunità, che chiedono chiarezza e protezione contro atti di violenza di questo tipo. Le autorità hanno condannato l’evento e stanno monitorando la situazione.

“Ferma condanna per la grave aggressione avvenuta a Roma ai danni di un uomo che indossava la kippah, segno visibile della sua identità ebraica. Non si tratta di un episodio marginale, ma di un fatto che preoccupa seriamente e richiama l’attenzione su un clima in cui l’odio antiebraico torna a manifestarsi apertamente nello spazio pubblico”. Lo si legge in una nota dell’Osservatorio Israele. “In attesa che le indagini accertino ogni responsabilità – dice il presidente Nicolae Galea -, è essenziale non ignorare né minimizzare segnali di questa natura, l’antisemitismo non esplode mai all’improvviso, ma cresce nell’indifferenza e nelle ambiguità.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma, aggredito uomo che indossava la kippah Notizie correlate Leggi anche: Aggressione antisemita a Roma: insultato e picchiato in strada perché indossava la kippah ebraica Uomo con la kippah aggredito a Marconi: "Odio antiebraico preoccupante”. Via alle indaginiUn episodio ancora tutto da chiarire, ma che riaccende immediatamente il dibattito pubblico. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Tredicenne aggredito con un tirapugni al parco: Marconi scende in piazza contro le violenze; 5 identificati per omicidio Bongiorni a Massa, tre sono minori. Lo avrebbero picchiato a terra; Massa, aggredito in strada cade e batte la testa: muore davanti al figlio di 11 anni; Termini, aggredito dal branco con un coccio di bottiglia rischia di morire dissanguato. Roma, uomo con la kippah aggredito nel quartiere Marconi: Odio antiebraico preoccupanteUn episodio ancora tutto da chiarire, ma che riaccende immediatamente il dibattito pubblico. A Roma, nel quartiere Marconi, un uomo che indossava la kippah sarebbe stato aggredito in circostanze su ... iltempo.it Roma, uomo aggredito in strada: indossava una kippah ebraica, indaga la poliziaL'aggressione nel quartiere Marconi. Le forze dell'ordine indagano su un possibile movente antiebraico. Fadlun (Comunità ebraica): «Antisemitismo in aumento» ... roma.corriere.it Perquisizioni a Roma sulla cosiddetta squadra Fiore. Un sistema parallelo di spionaggio e raccolta di informazioni che coinvolgerebbe ex membri dei servizi e imprenditori. Fra gli indagati ci sono l’ex 007 Giuseppe Del Deo e l’hacker Samuele Calamucci. #Tg - facebook.com facebook Roma, rapina in gioielleria al centro commerciale: banditi assaltano le vetrine. Poi la fuga con il bottino ift.tt/68HU9Eo x.com