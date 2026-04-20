Roma aggredito uomo che indossava la kippah

Da lapresse.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma, un uomo che indossava la kippah è stato aggredito. La polizia sta indagando sull’accaduto e ha avviato le verifiche per identificare i responsabili. La vicenda ha sollevato preoccupazione tra le comunità, che chiedono chiarezza e protezione contro atti di violenza di questo tipo. Le autorità hanno condannato l’evento e stanno monitorando la situazione.

“Ferma condanna per la grave aggressione avvenuta a Roma ai danni di un uomo che indossava la kippah, segno visibile della sua identità ebraica. Non si tratta di un episodio marginale, ma di un fatto che preoccupa seriamente e richiama l’attenzione su un clima in cui l’odio antiebraico torna a manifestarsi apertamente nello spazio pubblico”. Lo si legge in una nota dell’Osservatorio Israele. “In attesa che le indagini accertino ogni responsabilità – dice il presidente Nicolae Galea -, è essenziale non ignorare né minimizzare segnali di questa natura, l’antisemitismo non esplode mai all’improvviso, ma cresce nell’indifferenza e nelle ambiguità.🔗 Leggi su Lapresse.it

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