Il difensore olandese ha messo in salvo la squadra romana, ma il riscatto di 25 milioni di euro resta legato alle prestazioni in Europa. L’allenatore ha ancora poche alternative per evitare la crisi e si affida alle giocate del suo giocatore, che ha dimostrato di saper segnare anche in competizioni internazionali. La decisione sul futuro del giocatore dipenderà dai risultati ottenuti nelle prossime partite europee.

L’unico appiglio rimasto a Gian Piero Gasperini per non sprofondare nel baratro è un olandese che parla la lingua del gol. Mentre a Trigoria si consumano duelli verbali tra dirigenti e medici, Donyell Malen è diventato il salvagente di una stagione che rischia di colare a picco. Arrivato a gennaio dall’ Aston Villa per tappare il buco lasciato dal rifiuto di Giacomo Raspadori («Non ha voluto parlarci», la confessione amara di Claudio Ranieri ), l’attaccante ha trasformato il suo prestito da 2 milioni in un’assicurazione sulla vita. I numeri non mentono e definiscono lo scenario del prossimo mercato: il riscatto obbligatorio da 25 milioni è ormai a un passo.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Malen salva la Roma, ma il riscatto da 25 milioni dipende dall’Europa

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