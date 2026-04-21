A Roma, il centrocampista ha un futuro ancora da definire, con una possibile firma sul rinnovo del contratto che potrebbe arrivare a breve. La trattativa si svolge in un momento in cui il giocatore ha stabilito un rapporto stretto con l’allenatore. La decisione sul prolungamento dipende dalle prossime mosse del club e dalle indicazioni del giocatore stesso.

Il futuro del centrocampo giallorosso si gioca tra le dinamiche di un rinnovo contrattuale imminente e i legami profondi nati con la guida tecnica di Luciano Spalletti. Lorenzo Pellegrini, pilastro della squadra capitolina, ha espresso una posizione chiara riguardo al rapporto con l’allenatore della Juventus, mentre la dirigenza della Roma, guidata da Frederic Massara, mantiene aperta la possibilità di proseguire il cammino insieme al mediano, il cui contratto scadrà a giugno. Le sorti del numero 8 della Roma sono attualmente oggetto di un dialogo costante che coinvolge sia il calciatore che i suoi rappresentanti. Durante l’evento Inside The Sport 2026, il direttore della Roma, Frederic Massara, ha confermato che le trattative per le estensioni contrattuali riguardanti i giocatori in scadenza sono in corso da diverse settimane.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, Pellegrini al bivio: Massara apre al rinnovo del numero 8

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