Roma | odissea stadio per gli alberi

A Roma, i lavori per il nuovo stadio sono stati temporaneamente bloccati dal tribunale amministrativo, che ha disposto un’ulteriore valutazione nella zona interessata. La decisione riguarda 26 alberi che sarebbero stati abbattuti per permettere la costruzione dell’impianto sportivo, portando a uno stop alle attività di cantiere nell’area. La questione riguarda quindi la tutela del patrimonio arboreo e le conseguenze sul progetto in corso.

Catenaccio del Tar nell’area dove i giallorossi vogliono costruire il nuovo impianto. Lavori sospesi a tutela di 26 piante destinate all’abbattimento. Esultano i residenti. Non è un grande periodo per la Roma: le spaccature tra Gian Piero Gasperini e Claudio Ranieri, una classifica al di sotto delle aspettative e zona Champions molto a rischio. Il tutto con i proprietari americani, la famiglia Friedkin, che qualche soldino finora ce l’hanno buttato dentro nella speranza di vedere i giallorossi nel giro del calcio che conta. E - soprattutto - nella illusione di vedere sgambettare i propri atleti in uno stadio nuovo, di proprietà come è prassi per la nuova dimensione del professionismo sportivo, dal calcio al basket passando per le altre discipline.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Roma: odissea stadio per gli alberi Notizie correlate Nuovo Stadio Roma: il Tar ferma i tagli, salvati 26 alberi a PietralataIl tribunale amministrativo ha ordinato la cessazione immediata degli interventi di abbattimento vegetale nell’area destinata al nuovo stadio della... Leggi anche: Stadio Roma, il TAR blocca Pietralata: stop al taglio degli alberi e ai sondaggi Approfondimenti e contenuti Si parla di: Il treno per Codigoro alla moviola. E’ ultimo in classifica per puntualità. Vigili all'Olimpico per le partite, accordo tra Roma e Comune sulla cifra da pagareUndicimila euro a partita, tutto compreso. Questa è la cifra che la Roma dovrà sborsare per pagare i servizi di viabilità della ... iltempo.it Roma, il 5 marzo il pubblico interesse per il nuovo stadio: prima pietra nel 2027 e pronto nel 2030?La data è cerchiata in rosso: cinque marzo. Quel giorno andrà in scena, quasi sicuramente, il voto di pubblico interesse per il progetto dello stadio della Roma a Pietralata dopo l'arrivo della ... gazzetta.it