Polveriera Roma il futuro di Gasperini è in bilico | i dubbi dei Friedkin e la posizione di Ranieri

Dopo la sconfitta contro l’Inter, la società della Roma sta valutando il futuro dell’allenatore. La proprietà ha espresso alcuni dubbi, mentre il tecnico è sotto osservazione. Si stanno analizzando anche le posizioni di altri membri dello staff e le decisioni sulla prossima stagione. La situazione rimane complessa e ancora da definire, con varie questioni ancora aperte all’interno del club.

Il club giallorosso si interroga sul futuro del tecnico. Da Ranieri a Massara fino alla proprietà: ecco i punti da chiarire in vista della prossima stagione Il pesante ko della Roma subito sul campo dell’Inter ha acuito i problemi in casa giallorossa. Gli uomini di Gasperini, che hanno incassato un sonoro 5-2 dai nerazzurri, si trovano attualmente in sesta posizione in classifica: a meno quattro dal quarto posto occupato dal Como e a meno tre dalla Juventus. A sette turni dalla fine del campionato, l’obiettivo Champions è ancora ampiamente alla portata dei giallorossi, che nella prossima giornata potrebbero provare a rosicchiare punti alle... 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Polveriera Roma, il futuro di Gasperini è in bilico: i dubbi dei Friedkin e la posizione di Ranieri Roma, le tre mosse di Gasperini che hanno cambiato la stagione e il piano futuro dei Friedkin per vincere lo Scudetto. Dentro le strategie giallorosse!Rinnovo McKennie Juventus, è fatta! Quando arriverà la firma e quanto guadagnerà il texano. Roma, Totti vede il ritorno: l’apertura di Ranieri accende il sogno dei FriedkinIl ritorno dell’icona assoluta nella Capitale non è più soltanto un esercizio di nostalgia per i tifosi giallorossi, ma una possibilità concreta che...