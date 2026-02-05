Adrien Rabiot ha mantenuto alta la sua stagione con il Milan. Il centrocampista francese ha segnato un gol e fornito un assist nella partita più recente, dimostrando ancora una volta la sua leadership in campo. La sua presenza si fa sentire, e i tifosi ora si aspettano continuità da lui per migliorare le sorti della squadra.

Rabiot, in questa stagione, sta trovando grande continuità nei numeri e nelle prestazioni. Decide le partite con gol e assist, mette in mostra giocate di alta scuola e fa divertire i tifosi del Milan. Probabilmente in pochi prevedevano un impatto così forte nella squadra rossonera, ma è innegabile come l'ex PSG e Juventus - in soli cinque mesi - sia diventato subito un punto di riferimento per il gruppo Milan. Finora, in 19 partite tra Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, Rabiot ha già segnato 4 gol (uno al Torino, due al Como, uno martedì sera al Bologna) e fornito 5 assist (contro Udinese, Verona, Cagliari, Como e Bologna). 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, rendimento super di Rabiot: gol, assist, una leadership riconosciuta da tutti

Approfondimenti su Rabiot Milan

Nell’ultima sessione di mercato estivo, il Milan ha acquisito Adrien Rabiot per circa 10 milioni di euro, puntando sulla sua esperienza e qualità in mezzo al campo.

Ad inizio partita, Rabiot ha regalato un momento di grande spettacolo con un gol spettacolare contro il Torino, segnando il suo primo centro con la maglia del Milan.

Ultime notizie su Rabiot Milan

Milan, solo il Bayern Monaco come te: il dato è super!I rossoneri hanno ottenuto un dato unico in tutta Europa, riuscendo a eguagliare un dato vantato solo dai tedeschi. spaziomilan.it

Milan, Allegri è l’anti Inter: 3-0 a Bologna con super Rabiot. La nuova classifica di Serie AI rossoneri passano al Dall'Ara e rispondono ai nerazzurri di Chivu, Italiano cade ancora e si allontana dalla zona Europa ... tuttosport.com

Tutto sommato positivo il primo mese di #Fullkrug, ma per i 5 milioni del riscatto sarà necessario valutare il suo rendimento complessivo e l'impatto nello spogliatoio! #MilanNews24 facebook

Il diritto di riscatto per Füllkrug è di 5 milioni. Vista l'età, viste le condizioni, è da capire se poi il Milan vorrà tenerlo, molto dipenderà dal rendimento in campo e anche da quello che Füllkrug può dare allo spogliatoio e all'ambiente Milan. Vi aggiorneremo @Mat x.com