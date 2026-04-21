Nell’estate del 2023, il trasferimento di Davide Frattesi all’Inter è stato concluso con una cifra complessiva di circa 33 milioni di euro, tra prestito e obbligo di riscatto. Questo movimento ha creato una singolare anomalia sia dal punto di vista statistico sia tecnico, attirando l’attenzione degli addetti ai lavori e degli appassionati di calcio. La vicenda si inserisce in un contesto di vincoli economici e tattici che hanno accompagnato il ritorno del giocatore nel nuovo club.

Il trasferimento di Davide Frattesi all’ Inter, formalizzato nell’estate del 2023 per una cifra complessiva vicina ai 33 milioni di euro tra prestito e obbligo di riscatto, ha generato un’anomalia statistica e tecnica. Nonostante un’efficienza realizzativa d’élite per un centrocampista, con una media di una rete ogni 145 minuti nella prima stagione, il calciatore non ha scardinato le gerarchie del reparto mediano. Il passaggio della gestione tecnica da Simone Inzaghi a Cristian Chivu non ha prodotto l’inversione di tendenza attesa, mantenendo Frattesi in una condizione di risorsa da subentro che ne comprime sistematicamente il valore di mercato e l’impatto sul sistema di gioco prolungato.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma-Frattesi: i vincoli economici e tattici di un ritorno annunciato

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