La stagione della squadra di calcio si è conclusa con un pareggio interno che ha messo in luce tensioni tra l’allenatore e la dirigenza. La relazione tra il tecnico e la società si è incrinata, evidenziando divergenze di vedute sulla gestione della squadra. La partita ha rappresentato l’epilogo di un percorso complicato, segnato da difficoltà tattiche e da un rapporto logoro tra le parti coinvolte.

La stagione della AS Roma, culminata nel pareggio interno contro l’ Atalanta, ha esposto una frattura non più sanabile tra la guida tecnica e la visione societaria. L’analisi dei dati e delle dinamiche interne rivela che il problema non è circoscritto ai risultati, ma a un’incompatibilità organica tra il metodismo accentratore di Gian Piero Gasperini e il modello gestionale decentralizzato imposto dalla proprietà Friedkin. Il conflitto di governance: il nodo del Senior Advisor. Il punto di rottura risiede nella catena di comando. Come evidenziato dall’analista Tiziano Moroni ( Retesport ), la Roma opera attualmente senza un Direttore Generale, con la figura del Senior Advisor che funge da unico ponte con la proprietà.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma e Gasperini: analisi di un fallimento annunciato tra lotte di potere e limiti tattici

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