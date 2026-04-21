Roma e Parigi festeggiano quest’anno i 70 anni di gemellaggio, un legame ufficialmente instaurato nel 1956. La collaborazione tra le due città ha coinvolto vari scambi culturali, iniziative e progetti nel corso di sette decenni. Questo anniversario segna un momento di riflessione sulle relazioni che si sono sviluppate nel tempo, mantenendo vivo il rapporto tra le rispettive comunità.

Il legame tra Roma e Parigi celebra un traguardo fondamentale con il settantesimo anniversario del loro gemellaggio, un percorso iniziato ufficialmente nel 1956. Il 21 aprile 2026 segna infatti il Natale di Roma, un momento simbolico che vede le due capitali impegnate in un dialogo che mira a trasformare una memoria storica in una strategia politica e culturale per il presente. L'avvio concreto di questo anno celebrativo è avvenuto lo scorso 30 gennaio, quando il sindaco di Roma, Roberto Gualtie .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma e Parigi: 70 anni di storia verso una nuova alleanza urbana

Notizie correlate

Roma e Parigi: 70 anni di gemellaggio e ticket a 2 euro perRoma e Parigi celebrano 70 anni di gemellaggio esclusivo con iniziative culturali e urbanistiche, mentre affrontano insieme la sfida del turismo di...

Leggi anche: Roma e Parigi celebrano 70 anni di gemellaggio. Ecco il programma del 29 e 30 gennaio

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Tra Roma e Parigi al Teatro della Cometa; Può vincere il Grande Slam, vale 100 milioni all'anno. Tra lui e Alcaraz prendo Jannik. Tiriac incorona Sinner; GUALTIERI ESPRIME SOLIDARIETÁ AL PAPA PER GLI ATTACCHI RICEVUTI; Sinner, spero che Alcaraz giochi Roma e Parigi, voglio competere con lui.

Roma e Parigi, 70 anni di gemellaggio: l’incontro Gualtieri-Hidalgo rilancia il legame speciale tra le due capitaliRoma e Parigi celebrano nel 2026 i 70 anni del gemellaggio: dall’incontro Gualtieri-Hidalgo all’Istituto Italiano di Cultura di Parigi al ruolo di Antonio Calbi ... romait.it

Parigi e Roma gemelle da 70 anni. I sindaci Gualtieri e Hidalgo celebrano l’anniversarioRoma e Parigi celebrano il 70° anniversario del loro gemellaggio con una visita reciproca dei due Sindaci, Roberto Gualtieri e Anne Hidalgo, nelle rispettive Capitali. Oggi, 29 gennaio, è stata la ... romatoday.it

Dalla tv alla cucina, Claudio Amendola porta la romanità anche a tavola. Dove la tradizione diventa conviviale e accessibile: tra carbonara, cacio e pepe e gricia, i prezzi restano sorprendentemente contenuti, con alcuni piatti simbolo a partire da 14 euro. E tra - facebook.com facebook

Studente transgender umiliato dalla prof a Roma: "Sarai sempre una ragazza, come dice il nome sul registro" x.com